Эксперт назвала возможные причины появления лосей в Рязани

Специалист назвала возможные причины появления лосей в Рязани.
Лося возле Северной окружной дороги в Рязани замечают уже в течение нескольких недель. Животное подходит к трассе и попадает в объективы камер водителей. Как отмечается в группе Рязанский формат ВКонтакте, такое случалось и в прошлом году и в других частях областного центра.
Старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова рассказала о причинах такого поведения лосей.
Как отметила специалист, возможно, лось ищет себе участок обитания. Лось молодой, его могли вытеснить взрослые самцы. Сейчас у лосей заканчивается гон. Вероятно, лось счёт это место возле окружной дороги подходящим. Он не боится людей, потому что он просто ещё не имел негативного опыта общения с людьми.
Надежда Панкова предположила, что сохатый через некоторое время уйдёт с этой территории. Эксперт привела ещё одну, довольно неожиданную версию такого поведения сохатого.
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