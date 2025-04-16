Эксперт назвал идеальную разницу в возрасте супругов для крепкого брака

Идеальной разницей в возрасте для крепких отношений считается пять-шесть лет. Об этом рассказал 5-tv.ru психолог Павел Решетов.

По его словам, именно при такой разнице в возрасте легче определить лидера в паре, что снижает количество конфликтов. Кроме того, у таких партнеров, как правило, совпадают интересы, потребности и жизненные ориентиры.

А что, если разница больше?

Пары с разницей в возрасте 10–15 лет — тоже не редкость. Однако, по мнению Решетова, в таких отношениях чаще возникают трудности, связанные с различием в приоритетах и жизненных целях.

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«Если женщина старше на 10–15 лет, это, конечно, заметно, но само по себе не является проблемой. При этом практика показывает, что молодые мужчины, выбирающие зрелых женщин, обычно делают это в возрасте до 25–30 лет. Позже такие отношения часто распадаются, и мужчины находят себе более молодую партнёршу», — поясняет психолог.

Что, если разница более 20 лет?

Решетов считает, что при разнице в возрасте более 20 лет у пары могут возникать серьёзные сложности. Если мужчина значительно старше, это часто указывает на корыстный мотив. Хотя бывают исключения, основанные на настоящих чувствах. В случае, когда женщина значительно старше, велика вероятность, что мужчина уйдёт, как только она выйдет из интересного для него возрастного диапазона.

Как обстоят дела у ровесников?

«Отношения между ровесниками кажутся идеальными: у них схожий жизненный опыт, взгляды, предпочтения. Это действительно работает на начальном этапе, особенно в плане общения. Но потом часто возникает борьба за лидерство — кто главный в семье, кто принимает решения. А это ведёт к росту конфликтов и напряжённости», — отметил Решетов.

По статистике, именно пары-ровесники чаще всего разводятся — либо в самом начале совместной жизни, либо уже во взрослом возрасте, когда дети покидают дом.

Почему мужчины выбирают младших?

Психолог объясняет, что таким выбором мужчины стремятся «омолодиться»:

«Общаясь с молодой партнёршей, мужчина ощущает себя моложе — это срабатывает как психологический механизм. Молодые девушки, как правило, более активны, коммуникабельны, умеют вдохновлять. Они словно вдыхают в мужчину новую жизнь», — говорит Решетов.

По его словам, такой союз может быть вполне гармоничным: мужчина получает эмоциональный заряд и чувство значимости, а девушка — стабильность, поддержку и жизненный опыт своего партнёра.