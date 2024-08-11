Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев уезжать

Жителям Украины следует как можно скорее покинуть страну. Ситуация в Киеве будет только ухудшаться, предупредил Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы, в своём блоге на YouTube. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Он призвал людей к эвакуации после серии ударов российских военных по военным объектам на территории Украины, в том числе в Кременчуге, расположенном в Полтавской области.

«Были нанесены тяжёлые удары по Украине. Это ясно, будут бить и будут бить сильно. Я вам говорил: не сидите, нечего сидеть», — сказал Соскин.

По его словам, нет смысла оставаться в стране, поэтому большинству следует немедленно уехать на Запад. Однако не стоит останавливаться в Польше, поскольку эта страна уже переполнена беженцами, и там им не будут рады.

«Поезжайте туда, на Запад, находите родственников, укореняйтесь. Но не в Польшу, конечно. В Польше уже находится около 900 тысяч украинцев», — уточнил Соскин.

Известно, что российские военные бьют исключительно по военным объектам, но это не меняет ситуацию для украинцев. Им в любом случае нужно уезжать, считает Соскин.