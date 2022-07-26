Экс-губернатор Рязанской области Любимов может стать сенатором

Бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов включен в список претендентов на пост сенатора, поданный в региональную избирательную комиссию временно исполняющим обязанности главы региона Павлом Малковым, сообщил РИА Новости председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Боков.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку Любимова, который возглавлял Рязанскую область с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков. Выборы главы региона состоятся 9-11 сентября. Как сообщала избирательная комиссия области, политические партии выдвинули претендентами шесть человек, до вечера 27 июля ведется прием документов для регистрации кандидатов. Малков подал их во вторник.

«Любимов, Пастухова и Постникова у него в списке сенаторов», — сообщил Боков в ответ на вопрос, кто значится в списке кандидатур для наделения полномочиями сенатора, поданном Малковым.

Председатель облизбиркома уточнил, что речь идет именно о Николае Любимове, который был губернатором Рязанской области.

В настоящее время членом Совета Федерации от исполнительного органа власти Рязанской области является Ирина Петина.