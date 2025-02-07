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Общество

Экономист объяснил, как увеличить пенсию в два раза

Алексей Самохин

Россияне могут существенно увеличить размер пенсии, если выйдут на нее позже установленного срока. Об этом рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт отметил, что это право, а не обязанность, но такое решение позволяет получить дополнительные повышающие коэффициенты.

Как изменится пенсия при отложенном выходе:

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  • На 1 год – пенсия увеличится примерно на 6-7%. Например, при изначальной сумме 31 198 рублей она составит 33 257 рублей.
  • На 5 лет – фиксированная выплата вырастет на 36%, а число пенсионных коэффициентов – на 45%. Тогда пенсия увеличится до 44 435 рублей.
  • На 10 лет – фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, а пенсионные коэффициенты – в 2,32 раза. В итоге размер пенсии может превысить 70 500 рублей.

Таким образом, чем дольше россиянин работает после достижения пенсионного возраста, тем выше будет его ежемесячная выплата.

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