Ярославский врач-онколог Нестеров назвал причины появления рака

Главный онколог Ярославской области Павел Нестеров в интервью порталу 76.RU назвал причины развития онкологических заболеваний.
По его словам, курение — фактор риска возникновения более 20 видов опухолей, в том числе рака легкого, ротоглотки, мочевого пузыря, пищевода и кишечника.
«По данным статистики, почти шесть процентов людей, которые умерли от рака, регулярно употребляли алкоголь», — предупредил Нестеров.
Кроме того, развитию рака способствует дефицит физической активности, при котором могут появляться опухоли толстого кишечника, легких и матки.
«Снижение лишнего веса хотя бы на 5–10 процентов уменьшает вероятность развития рака на целых 20 процентов», — объяснил онколог.
Среди факторов, которые также неблагоприятно влияют на здоровье, врач назвал и солнце.
Нестеров призвал отказаться от солярия и соблюдать правила «безопасного загара».
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