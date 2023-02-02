Ярославский врач-онколог Нестеров назвал причины появления рака

Главный онколог Ярославской области Павел Нестеров в интервью порталу 76.RU назвал причины развития онкологических заболеваний.

По его словам, курение — фактор риска возникновения более 20 видов опухолей, в том числе рака легкого, ротоглотки, мочевого пузыря, пищевода и кишечника.

«По данным статистики, почти шесть процентов людей, которые умерли от рака, регулярно употребляли алкоголь», — предупредил Нестеров.

Кроме того, развитию рака способствует дефицит физической активности, при котором могут появляться опухоли толстого кишечника, легких и матки.

«Снижение лишнего веса хотя бы на 5–10 процентов уменьшает вероятность развития рака на целых 20 процентов», — объяснил онколог.

Среди факторов, которые также неблагоприятно влияют на здоровье, врач назвал и солнце.

Нестеров призвал отказаться от солярия и соблюдать правила «безопасного загара».