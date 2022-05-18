Ярославские депутаты проводили мэра Волкова под шквал возмущений

Депутаты муниципалитета Ярославля проводили мэра Владимира Волкова под шквал возмущений, пишет 76.RU.

Ранее сообщалось, что он подал заявление, в котором написал, что увольняется по собственному желанию. При этом Волков не пришел не заседание, спровоцировав негодование среди парламентариев. Также не явился Илья Мотовилов, который временно исполняет обязанности градоначальника.

Лишь один из 38 народных избранников решился поблагодарить уехавшего градоначальника. Прозвучало и мнение о том, что Волков лишь номинально покинул Ярославль, но продолжит рулить процессами в городе.

Депутаты также высказали мнение о том, что пора прекращать практику назначения мэров и вернуть в Ярославле прямые выборы главы города.