12.6 C
Рязань
Среда, 18 мая, 2022

Ярославские депутаты проводили мэра Волкова под шквал возмущений

spot_img
powder
powder

Ярославские депутаты проводили мэра Волкова под шквал возмущений

Депутаты муниципалитета Ярославля проводили мэра Владимира Волкова под шквал возмущений, пишет 76.RU.

Ранее сообщалось, что он подал заявление, в котором написал, что увольняется по собственному желанию. При этом Волков не пришел не заседание, спровоцировав негодование среди парламентариев. Также не явился Илья Мотовилов, который временно исполняет обязанности градоначальника.

Лишь один из 38 народных избранников решился поблагодарить уехавшего градоначальника. Прозвучало и мнение о том, что Волков лишь номинально покинул Ярославль, но продолжит рулить процессами в городе.

Депутаты также высказали мнение о том, что пора прекращать практику назначения мэров и вернуть в Ярославле прямые выборы главы города.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7