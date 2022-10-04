Ярославец остался без отдыха в Турции из-за частичной мобилизации

Жителя Ярославля Алексея Желтова не выпустили за границу в московском аэропорту Шереметьево из-за частичной мобилизации, пишет 76.RU.

Инцидент произошел 30 сентября. По словам мужчины, он купил путевку в Турцию на семь дней в турагентстве еще 3 июля. До поездки он посетил два военкомата — областном и по месту прописки — с вопросом, что ему делать. Там ему ответили, что помочь ничем не могут.

«В военкомате мне сказали, что это лотерея и все зависит от пограничников. В итоге на границе мне выдали документ, в котором пограничники запрещали мне выезд, ссылаясь на военкомат», – отметил Желтов.

Ярославец отметил, что не получал повестку. На горячей линии по вопросам мобилизации мужчине сказали, что его не имеют права не выпускать, но это ничего не изменило.

Желтов хочет привлечь людей к ответственности, если они действительно нарушили закон. Также он обратился в турагентство с вопросом возмещения стоимости путевки.