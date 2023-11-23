Яркие вспышки в небе в заметили в Подмосковье

В Московской области ночью 23 ноября заметили яркие вспышки в небе, очевидцы услышали громкие звуки, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, причиной появления вспышек стало замыкание на электроподстанции в Лыткарино.

Очевидец рассказал журналистам, что примерно в час ночи он увидел «яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук» со стороны электроподстанции.

После случившегося часть населённых пунктов осталась без электричества, воды, связи. Специалисты устраняют последствия инцидента.