Четверг, 23 ноября, 2023
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Яркие вспышки в небе в заметили в Подмосковье

7info
Скриншот видео SHOT

В Московской области ночью 23 ноября заметили яркие вспышки в небе, очевидцы услышали громкие звуки, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, причиной появления вспышек стало замыкание на электроподстанции в Лыткарино.

Очевидец рассказал журналистам, что примерно в час ночи он увидел «яркое зарево в небе и услышал свист, жужжание и будто ультразвук» со стороны электроподстанции.

После случившегося часть населённых пунктов осталась без электричества, воды, связи. Специалисты устраняют последствия инцидента.

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