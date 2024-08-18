Воскресенье, 18 августа, 2024

Яблочный Спас 2024: народные приметы и строжайшие запреты на 19 августа

Автор: 7info7

Опубликовано

19 августа отмечают Преображение Господне. В народе этот день называют Яблочным Спасом. Он следует сразу после Спаса Медового и предшествует Ореховому.

Традиционно в этот день в храмах проводятся большие праздничные службы. На Преображение Господне верующие освящают яблоки, груши, сливы. В тёплых регионах к этой дате поспевают ещё персики и виноград. 19 августа связано с различными традициями, приметами и запретами. К ним наши предки старались прислушиваться и неукоснительно им следовать.

Что нельзя и что можно делать на Яблочный Спас?

С 19 августа разрешается есть яблоки. Считалось, что они окончательно поспевают именно к этой дате. Съесть освящённое яблоко на праздник — значит, зарядиться здоровьем и энергией на весь год.

Сегодня принято молиться и благодарить Господа за урожай. Не случайно именно в этот день хозяйки готовили специальные ритуальные угощения — пироги с яблоками. Считалось, что чем больше пирогов ты отдашь детям, старикам, инвалидам и немощным, тем больше добра и удачи вернётся тебе.

Не стоит забывать, что Яблочный Спас приходится на Успенский пост. Поэтому не стоит в этот праздник переедать, сквернословить, плохо думать о ближних и употреблять алкоголь.

Народные приметы 19 августа

  • Если на Яблочный Спас ясно, осень будет тёплой и погожей;
  • Если день дождливый — стоит готовить к холодной зиме;
  • Крестьяне верили, что 19 августа отступает лето и вступает в свои законные права осень;
  • Если села на руку пчела в этот день, будет хороший урожай мёда 3 года. Если села муха — жди неурожая зерновых;
  • Сильно пожелтели на деревьях листья — к скорому похолоданию.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Белгородцы нашли в центре города загадочный монолит

Трех девочек нашли в багажнике машины пьяного пенсионера под Воронежем

Семья Бабаевых из Касимова отметила золотую свадьбу

В Рязанской области вновь ожидаются грозы

Шатчане привозят из леса ведра и корзины, полные разных грибов

Рязанская городская ветеринарная станция анонсировала выставку бездомных собак «Пойдем домой»

В Рязанском районе перевернулась фура

Тысячи скворцов взмыли в рязанское небо

Рязанская область вошла топ-10 быстрорастущих регионов по популярности среди туристов

Рязанцы жалуются на огромную дыру в асфальте, на которой автомобили «оставляют колеса»

Александра Трусова взяла фамилию мужа

В мещерских лесах нашли огромный можжевельник