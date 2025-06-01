«Я строгий продюсер»: SHAMAN рассказал о съемках клипа с рязанцем Никитой Осиным

В программе «Ты не поверишь» (16+) на телеканале НТВ певец Ярослав Дронов (SHAMAN) поделился подробностями создания песни «Друг» (16+), которую он записал вместе с рязанцем Никитой Осиным, однокурсником по Гнесинке.

Как отметил Ярослав Дронов, песня отчасти посвящена его другу, пресс-секретарю, который не так давно скончался, Антону Коробкову-Землянскому. Певец признался, что у Никиты Осипа тоже непростая судьба, он родом из Рязани и пробивается как может.

SHAMAN стал продюссером рязанца, это первый его опыт в данной роли. На съемках клипа от Ярослава только и слышны советы в адрес Никиты: «Руку из кармана достань», «Шею больше напрягай», «Это неважно, слышишь ты или нет, сделай красиво».

«Я действительно строгий продюсер, но я точно знаю, что я хочу получить, и добиваюсь этого всеми возможными, а порой и невозможными способами», — говорит Ярослав Дронов.

Никита Осин на певца не в обиде, ведь он знает, что ради друзей SHAMAN готов снять с себя последнюю рубашку. Кстати, рубашка, в которой снялся Осин в клипе на песню «Друг», действительно Ярослава Дронова.

«Одежды я у него много утащил. Мы знакомы уже 13 лет, он и раньше передаривал мне одежду», — отметил Никита Осин.