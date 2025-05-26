SHAMAN выпустил новую песню «Друг» вместе с рязанцем Никитой Осиным

SHAMAN выпустил новую песню «Друг» (16+) вместе с рязанцем Никитой Осиным. Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.

Ярослав Дронов (SHAMAN) и Никита Осин — сокурсники по Гнесинке и друзья. Рязанец стал новым артистом продюсерского центра SHAMAN.

Никита Осин учился в Скопинском электротехническом колледже, после его окончания переехал в Рязань, где поступил на факультет эстрадно-джазового пения музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых. Эти четыре года Осин называет прекрасными, здесь он получил официальную работу вокалиста, сотрудничал с джазовым оркестром.

«Сегодня в свет выходит мой первый клип и первая песня, которую мы написали и исполнили вместе с моим другом, а теперь ещё и моим продюсером — Ярославом Дроновым (SHAMAN)», — поделился Никита Осин в своем телеграм-канале.