SHAMAN выпустил новую песню «Друг» вместе с рязанцем Никитой Осиным

SHAMAN выпустил новую песню «Друг» (16+) вместе с рязанцем Никитой Осиным. Об этом певец сообщил в своем телеграм-канале.
Ярослав Дронов (SHAMAN) и Никита Осин — сокурсники по Гнесинке и друзья. Рязанец стал новым артистом продюсерского центра SHAMAN.
Никита Осин учился в Скопинском электротехническом колледже, после его окончания переехал в Рязань, где поступил на факультет эстрадно-джазового пения музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых. Эти четыре года Осин называет прекрасными, здесь он получил официальную работу вокалиста, сотрудничал с джазовым оркестром.
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