«Я хотела, чтобы все ужаснулись»: певица MARGO рассказала о пластических операциях

Сегодня, 27 июня в студии программы «УТРО.ТНТ» (16+) у ведущих утренней программы: Ольги Серябкиной, Антона Кутузова, Ксении Николаевой и Катерины Решновой побывали сразу два звёздных гостя: певец и композитор Сосо Павлиашвили, а также блогер, певица и «фрейлина Филиппа Киркорова» MARGO (Маргарита Овсянникова).

Сосо Павлиашвили рассказал ведущим и зрителям, как обычно проходит его утро.

«Когда я просыпаюсь, допустим, в Москве или там за городом в основном — я сразу начинаю приставать к своей жене. Вот так начинается мое утро», — признался артист.

Также, ведущие «УТРО.ТНТ» узнали у Сосо Павлиашвили, чем занимаются его дочери. Как выяснилось, младшая — Сандра учится в театральной студии, интересуется поэзией, а старшая — Лиза обучается живописи и мультипликации. Обе девушки увлекаются музыкой.

Фото: ТНТ

«Лиза, ангел моей жизни. У меня были очень серьёзные проблемы, в своё время, со здоровьем и с её рождением всё прошло… Она меня вернула к жизни. Лиза в этом году заканчивает колледж ВГИК, живопись, мультипликация. Она очень музыкальная, сама для себя играет на гитаре. Мы с ней слушаем очень тяжелую музыку, ходим в подземные, какие-то клубы, блэк-метал…», — рассказал Павлиашвили.

Еще одной гостьей утреннего эфира стала певица MARGO, которая после совета Филиппа Киркорова поработать над своей внешностью сделала несколько пластических операций. Маргарита Овсянникова рассказала, что после этого «Филипп Бедросович был в шоке!», как и ее поклонники, среди которых «99% сказали, что это ужас». Однако на шоу «УТРО.ТНТ» выяснилось, что, на самом деле, пластику Овсянникова не делала. Прямо в студии программы, на глазах у ведущих, Марго сняла с себя пластический грим.

«Я действительно очень хотела привлечь внимание молодых девчонок, девушек. Я сразу хочу попросить прощение у всех моих поклонников, Филиппа Бедросовича. Кто-то даже плакал, очень испугались за меня. Я, правда, искренне у всех прошу прощения. Я не хотела никого обидеть, но это и была моя цель — я хотела, чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: „какой ужас“. Я специально сделала экстрим пластику, чтобы со стороны посмотреть, до чего может довести себя молодая девушка…», — прокомментировала Марго.