Из-за снегопада более десятка сёл в Сараевском районе остались без электричества

В Сараевском районе Рязанской области сильный снегопад стал причиной массового отключения электричества, сообщает ИД “Пресса”.
Без света остались населённые пункты Алексеевка, Напольное, Красная Вершина, Озерки, Низовка, Старобокино, Таптыково, Высокое, Борец, Чарыково, Муравлянка, Максы и другие.
Последствия снегопада электрики устраняют уже вторые сутки. На линиях работают 12 человек.
По словам начальника районных электрических сетей Петра Шуршикова, электричество будет подано сегодня, 21 ноября.