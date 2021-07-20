Из-за ремонта теплотрассы в рязанской Горроще изменят схему движения автобуса и маршруток

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Из-за ремонта тепловых сетей в Рязани до 29 августа закрыли движение транспорта на участках улиц Братиславской и Полетаева. Схема движения общественного транспорта изменится, сообщила пресс-служба администрации города.

Автобусы маршрута №6 со стороны Дашково-Песочни едут до остановки ЦПКиО, затем в обратном направлении.

Маршрутки №№49, 65 от остановочного пункта «Городская больница №6» следуют по улицам Чернышевского, Толстого, Островского в прямом и обратном направлении, далее по регулярным маршрутам.