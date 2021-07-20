19 C
Рязань
Вторник, 20 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Из-за ремонта теплотрассы в рязанской Горроще изменят схему движения автобуса и маршруток

7info
Из-за ремонта теплотрассы в рязанской Горроще изменят схему движения автобуса и маршруток
- Advertisement -

Из-за ремонта тепловых сетей в Рязани до 29 августа закрыли движение транспорта на участках улиц Братиславской и Полетаева. Схема движения общественного транспорта изменится, сообщила пресс-служба администрации города.

Автобусы маршрута №6 со стороны Дашково-Песочни едут до остановки ЦПКиО, затем в обратном направлении.

Маршрутки №№49, 65 от остановочного пункта «Городская больница №6» следуют по улицам Чернышевского, Толстого, Островского в прямом и обратном направлении, далее по регулярным маршрутам.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]