Из-за прорыва водопровода в центре Рязани несколько домов остались без воды

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Во вторник, 13 июля, в Рязани отключили холодную воду на центральных улицах города из-за прорыва водопровода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, на перекрестке улиц Циолковского и Новой произошла авария на водопроводе. Из-за этого пришлось ограничить водоснабжение.

До 20:00 без воды останутся следующие адреса:

Улица Новая, дома № 108/13, 110;

Улица Циолковского, дома № 1/7, 3, 5, 6, 6 корп. 1, 9, 11.

Подвоз воды организуют к домам №16 по улице Колхозной, №5 по проезду Машиностроителей и №6 по улице Циолковского.

До 13:00 воду отключили и в домах №№ 83- 195 поселка Божатково.