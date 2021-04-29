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Четверг, 29 апреля, 2021
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Из-за Пасхи движение автомобилей ограничат на майских праздниках в Белгороде

Елена Лобанова
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По некоторым улицам Белгорода ограничат движение автомобилей на майских праздниках. Такое решение было принято из-за проведения пасхальных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Так, 2 и 9 мая на участке улицы Портовая, от дома №1 до дома №47, введут одностороннее движение. При этом движение ограничат на улице Менделеева, малом проезде проспекта Хмельницкого (от Железнякова до Урожайной), переулке Урожайном и улице Челюскинцев (от дома №99 до дома №77). 

Кроме того, на несколько дней полностью закроют движение по улице Лермонтова на пересечении с улицей Апанасенко. Дело в том, что находящийся там детсад будут подключать к сетям коммуникаций. 

Так, автомобили не смогут проехать С 09:00 6 мая до 21:00 8 мая. При этом объехать перекрытие можно будет по улицам «Пирогово — Апанасенко», «Апанасенко — Комсомольская — Плеханова».

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