Среда, 16 октября, 2024

Из Рязанской области в Китай планируют экспортировать зернобобовые культуры и картофельные хлопья

Автор: 7info 2

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Фото: vk.com/shvakovaya

8 рязанских компаний провели более 80 раундов переговоров с 26 потенциальными партнерами из КНР. Первые итоги бизнес-миссии рязанских предприятий за рубеж подводит заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Она отметила, что акцент в подборе участников миссии был сделан на производителей сельхозпродукции и продуктов питания в соответствии с потребностями рынка и целями наших предприятий. В числе ключевых предварительных договоренностей два соглашения компании «Скопинзернопродукт» с китайскими Jiawo Beidahuang Agricultural Holdings Co., Ltd (АО «Легендагро Холдинг», Пекин) и Harbin Foreign Economy and Trade Group Co., Ltd о поставках зернобобовых культур, а также соглашение Касимовского картофелеперерабатывающего комбината о сотрудничестве в сфере поставок картофельных хлопьев с Российским Национальным павильоном сети магазинов RU в Китае. Кроме того, «Скопинзернопродукт» ведет переговоры о пробной поставке проса компании в Китае, Касимовский картофелеперерабатывающий комбинат обсуждает с несколькими потенциальными покупателями заключение контрактов на поставку картофельных хлопьев, «Рязаньэлеватор» планирует пробные поставки муки, кондитерская фабрика «Конфеста» намерена заключить договор о поставках своей продукции в торговые точки КНР.

— Китайский рынок очень перспективен, и мы помогаем нашим производителям преодолеть препятствия и сложности, которые сегодня существуют, — пишет Юлия Швакова. — Большую поддержку в этом оказывает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, организующий такие бизнес-миссии, где участники могут установить прямые контакты и оценить возможности и потребности партнеров. Уверена, что количество экспортных контрактов с компаниями КНР будет расти.

Из Рязанской области в Китай планируют экспортировать зернобобовые культуры и картофельные хлопья
Из Рязанской области в Китай планируют экспортировать зернобобовые культуры и картофельные хлопья

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