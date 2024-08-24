Из Рязани за пределы России депортированы 11 иностранцев

В пятницу, 23 августа, из Центра временного содержания иностранных граждан в Рязани были депортированы шесть человек. После освобождения из мест лишения свободы их пребывание на территории России признано нежелательным, сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Сотрудники Управления по вопросам миграции, а также Отдельного батальона ППСП и конвойной роты УМВД сопроводили иностранцев в аэропорт «Домодедово», откуда они на собственные средства вылетели на родину. Всем депортированным запрещен въезд в Россию на пять лет.

Помимо этого, пять других иностранцев были задержаны за нарушения миграционного законодательства. Суд наложил на них административные штрафы с обязательным выдворением из страны. В сопровождении судебных приставов они также были доставлены в аэропорт для вылета на родину.

Все расходы на билеты на самолет также были оплачены ими самостоятельно. Въезд в Россию этим лицам запрещен на срок от 5 до 10 лет.