Из Рязани депортированы иностранцы, нарушившие законы РФ

Сотрудники УМВД России по Рязанской области продолжают активно работать по выдворению иностранных граждан, нарушающих российские законы. С 10 по 13 июня из страны были депортированы пять и административно выдворены два выходца из стран ближнего зарубежья, находившихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД.

Депортированные иностранцы недавно освободились из мест лишения свободы после окончания срока наказания. Те, кого подвергли административному выдворению, были задержаны полицией в ходе недавних рейдов за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

Сотрудники полиции и судебные приставы сопроводили этих граждан в аэропорт «Домодедово», откуда они отправились в свои страны.