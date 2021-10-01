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Пятница, 1 октября, 2021
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Ивановцев напугала огромная очередь из «скорых» возле больницы

Никита Брыкин
Ивановцев напугала огромная очередь из «скорых» возле больницы

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Жители Иванова обсуждают фотографию, сделанную возле 7-й ГКБ в областном центре, пишет Ivanovo News.

На опубликованном снимке видно, что в очереди в приемное отделение скопились сразу семь машин скорой помощи. Горожане сделали вывод, что поток пациентов не иссякает даже ночью.

Выяснилось, что виной всему рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, наш ковид-госпиталь очень востребован. Наши сотрудники работают на пределе возможностей», – отметили медики.

Ивановцев призвали вакцинироваться, носить маски, мыть руки и реже бывать в общественных местах.

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