Ивановцев напугала огромная очередь из «скорых» возле больницы

Жители Иванова обсуждают фотографию, сделанную возле 7-й ГКБ в областном центре, пишет Ivanovo News.

На опубликованном снимке видно, что в очереди в приемное отделение скопились сразу семь машин скорой помощи. Горожане сделали вывод, что поток пациентов не иссякает даже ночью.

Выяснилось, что виной всему рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, наш ковид-госпиталь очень востребован. Наши сотрудники работают на пределе возможностей», – отметили медики.

Ивановцев призвали вакцинироваться, носить маски, мыть руки и реже бывать в общественных местах.