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Иван Бахилов о фонтанах на Советской в Касимове: они будут работать в штатном режиме

7info

Глава администрации Касимова Иван Бахилов рассказал о работе фонтанов в городе.

С 2019 года фонтаны на ул. Советской не работали, неоднократно проводился их ремонт и запуск, но, к сожалению, вернуть их в рабочее состояние не удавалось.
Вчера мы запустили фонтаны и они будут работать в штатном режиме.
Естественно мы понимаем что инженерные технологии не стоят на месте и сейчас большое разнообразие форм водяных струй даёт бесконечные возможности для архитекторов и дизайнеров создавать новые, интересные фонтаны.
Уверен, что совместно с жителями нашего города мы найдем место в городе и запустим именно такой фонтан, но сейчас мы вернули на свое место именно те сооружения, которые многие касимовцы помнят и которые позволят им с теплотой вспомнить приятные моменты из жизни произошедшие именно у этих фонтанов на ул. Советской.

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