Итоги новогоднего конкурса «М5 Молл»: лопата для уборки снега и десятки других нужных подарков

Новый 2022 год только начался, а в рязанском ТРЦ «М5 Молл» уже есть повод подвести первые праздничные итоги. Открывает список зимних активностей центра один из самых любимых и долгожданных у горожан конкурс #М5МоллВернитеДедаМороза. Участие в нем — гарантия того, что исполнение новогоднего желания не сказка, а вполне себе реальная история.

На протяжении месяца участники делились желаниями на своей страничке в Instagram с хештегом конкурса #М5МоллВернитеДедаМороза. Кто-то из конкурсантов прагматично мечтал увидеть под ёлочкой кофеварку, блендер, сертификаты в магазины «М5 Молл» или продуктовую корзину к праздничному столу, кто-то традиционно заказывал у Дедушки парфюмерные ароматы, сладкие подарки или гаджеты для поддержания молодости, хозяйки просили книгу рецептов, ну а самые дальновидные хотели под ёлку актуальную в нынешнем сезоне вещь — лопату для уборки снега.

Дедушка Мороз просматривал все хотелки и, как подобает волшебнику, дарил заказанные подарки участникам конкурса под главной ёлкой «М5 Молл». Нынешний, второй по счету, конкурс, судя по востребованности и количеству участников — а их в этом году было более ста пятидесяти человек — обещает стать для ТРЦ традиционным: где еще в наше не самое легкое время можно просто так по мановению волшебства получить желаемый подарок. Ну а для тех, кто хочет попробовать себя в роли волшебника, исполняющего желания, есть подарочная карта «М5 Молл», которую можно оформить у администраторов службы информации ТРЦ.