История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве

В СССР 1930- е годы — это времена фундаментальных и значительных произведений в скульптуре.
Для памятника Алексею Максимовичу Горькому в Москве скульптор Иван Дмитриевич Шадр сначала вылепил портрет писателя, который находится в экспозиции Рязанского художественного музея.
И в рубрике «День шедевра» мы делимся с вами историей создания памятника.
— Мастер встречался с художником слова, и свои впечатления воплотил значительном, ёмком, поэтическом, пластическом образе, — рассказывает старший научный сотруднк музея Мария Киселёва.
Необычное положение левого уса писателя обращает на себя внимание, и по форме напоминает крыло буревестника.
Это отсылка к известному произведению писателя – «Песни о Буревестнике».
— Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Скульптор Шадр говорил о Горьком так:
— В этом старце угадываешь внутренний огонь, способный зажечь миллионы сердец.
Великое богатство мыслей и чувств в этом человеке. Но нет в нем ни усталости, ни равнодушия.
Скульптора не стало в 1941 году, и работу над памятником закончила Вера Мухина, спустя 10 лет в 1951 году.
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