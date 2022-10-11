Вторник, 11 октября, 2022
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История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве

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В СССР 1930- е годы  — это времена фундаментальных и значительных произведений в скульптуре.

 Для  памятника Алексею Максимовичу Горькому в Москве скульптор Иван Дмитриевич Шадр сначала вылепил портрет писателя, который находится в экспозиции Рязанского художественного музея.

И в рубрике «День шедевра» мы  делимся с вами историей создания памятника.

 — Мастер встречался с художником слова, и свои впечатления воплотил  значительном, ёмком, поэтическом, пластическом образе, — рассказывает старший научный сотруднк музея Мария Киселёва.

Необычное положение левого уса писателя  обращает на себя внимание, и по форме напоминает крыло буревестника.

Это отсылка к известному произведению писателя – «Песни о Буревестнике».
 — Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Скульптор  Шадр  говорил о Горьком так:

 — В этом старце угадываешь внутренний огонь, способный зажечь миллионы сердец.

Великое богатство мыслей и чувств в этом человеке. Но нет в нем ни усталости, ни равнодушия.

 Скульптора не стало в 1941 году, и работу над  памятником закончила Вера Мухина, спустя 10 лет в 1951 году.

История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве
История  о скульптурном портрете Горького и одноимённом памятнике, стоящем в Москве

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