Пиар-директор певца SHAMAN, медиаменеджер Антон Коробков-Землянский мог отравиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства заявил: предварительно Коробков-Землянский мог умереть от отравления неустановленным веществом. До этого ходила версия, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Антону Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он скончался поздно вечером в своей квартире в столице 10 ноября. Супруга Коробкова-Землянского обнаружила, что он задыхается, вызвала «скорую». Спасти мужчину не удалось.

Ранее журналисты федерального СМИ обратили внимание, что в смерти пресс-секретаря певца SHAMAN много странностей.