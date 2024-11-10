Во внезапной смерти пресс-секретаря SHAMANa нашли странности

Внезапная смерть Антона Коробкова-Землянского потрясла мир отечественного шоу-бизнеса. 40-летний медиаменеджер и PR-директор известного певца SHAMANа скончался от сердечного приступа, что шокировало его коллег и друзей. В окружении Антона многие выразили удивление: он не жаловался на здоровье и строил амбициозные планы на будущее. Об этом пишет «Московский комсомолец».

За день до трагедии Коробков-Землянский присутствовал на юбилейном вечере Игоря Крутого, куда прибыл в компании SHAMANа и его родителей. Антон, как обычно, внимательно следил за тем, чтобы к артисту и его близким отнеслись с уважением, помогал справляться с вопросами прессы. Этот вечер для него и его окружения выглядел совершенно обычным: Антон, бодрый и активный, общался с коллегами, журналистами и друзьями, не показывая признаков усталости или плохого самочувствия.

Коробков строил грандиозные профессиональные планы. Помимо работы с SHAMANом, он активно развивал свой медиа-холдинг, планировал проведение двух крупных фестивалей. Близкие и коллеги отмечают его как трудолюбивого и целеустремлённого человека, отдававшего все силы своей работе и проектам. Особенно он гордился сотрудничеством с SHAMANом, сопровождал артиста на всех концертах и выездных мероприятиях, в том числе на Донбасс, несмотря на многочисленные риски.

Антон и SHAMAN неоднократно подвергались угрозам. В их адрес приходили сообщения от так называемых украинских ботов, а имена помощника и певца внесли в списки на радикальных интернет-ресурсах. Антон не скрывал своих патриотических убеждений.

Сложный график, частые командировки и многозадачность создавали серьёзную нагрузку. Свою работу Коробков-Землянский считал миссией, регулярно поддерживал SHAMANа на всех выступлениях и внимательно следил за медийной активностью артиста.

Антон был заботливым отцом двоих детей, в которых души не чаял. Близкие подчёркивают, что для него семья всегда была на первом месте, несмотря на плотный рабочий график. Он старался уделять детям максимум внимания и прививать им свои ценности, оставаясь любящим и ответственным родителем.