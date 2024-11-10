Названа причина смерти пиар-директора певца SHAMAN

Названа предварительная причина смерти 40-летнего пиар-директора певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. Канал Mash передаёт, что у него произошёл сердечный приступ.

Проблем с сердцем Коробкова-Землянский не испытывал. В последнее время много переживал из-за работы, у мужчины случались нервные срывы. Буквально несколько дней назад произошёл скандал: слова Антона Коробкова-Землянского неправильно интерпретировали, и ему пришлось оправдываться за публикации в СМИ. Из-за этого он испытал сильный стресс.

Напомним, поздно вечером 9 ноября Коробкова-Землянский начал почувствовал себя плохо в своей квартире. Он начал задыхаться. Жена вызвала скорую помощь, но спасти медиаменеджера не удалось.

Антон Коробков-Землянский — журналист, общественный деятель. Он работал пресс-секретарём Филиппа Киркорова, был директором по коммуникациям Европейской медиагруппы. С 2022 года представлял в СМИ певца SHAMAN (Ярослав Дронов).