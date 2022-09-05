Понедельник, 5 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Исследование: Главная интрига выборов: кто займёт второе место?

Изображение от Freepik

Исследовательская группа Russian Field провела социологический опрос, чтобы выяснить предпочтения рязанцев. Выборы главы Рязанской области состоятся менее чем через неделю.

Большинство жителей региона знают о том, что 11 сентября пройдут выборы губернатора Рязанской области. О своей готовности принять участие в выборах заявили 70% опрошенных. Из них 29% ответили, что точно придут на избирательный участок, а 41% – что скорее придут.

Результаты исследования показывают, что лидером по предпочтениям избирателей является врио губернатора Павел Малков. За него планируют проголосовать две трети – 66% – от числа активных избирателей, то есть тех, кто примет участие в выборах.

Russian Field: «Позиция Малкова достаточно прочная, чтобы выдержать любую турбулентность»

А вот с тем, кто займёт вторую строчку, есть большие вопросы. Результаты остальных кандидатов с учётом статистической погрешности находятся практически на одном уровне. Денис Сидоров – 8%, Григорий Парсентьев – 6%, Дмитрий Репников – 5%, Наталья Рубина – 5%. При этом только 10% избирателей, собирающихся прийти на выборы, не определились со своим выбором.

По антирейтингу – ответ на вопрос «за кого Вы не проголосовали бы ни при каких условиях» – лидируют Денис Сидоров и Наталья Рубина: по 16% у каждого. Следом по убывающей расположились Дмитрий Репников с 13% и Павел Малков с 12%. Замыкает список Григорий Парсентьев с 9%.

Как рассказал руководитель исследовательской группы Russian Field Артемий Введенский, ситуация в регионе отслеживалась в течение нескольких месяцев.

Артемий Введенский: «Павлу Малкову, несмотря на «горячую» обстановку в регионе, за 4 месяца удалось серьезно повысить узнаваемость и рейтинг доверия. По результатам исследований, к концу августа Малкову удалось найти общий язык как с молодежью, так и с жителями пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют оценка доверия и оценка его деятельности, достижений. На данный момент у Малкова нет конкурентов, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Только за последний месяц его рейтинг вырос на 10%. И в последние дни изменения по позициям маловероятны, на полную включён процесс мобилизации. Результаты второго и третьего места напрямую зависят от того, насколько слаженно сработает мобилизация штабов остальных кандидатов. С точки зрения социологии, позиция Малкова достаточно прочная, чтобы выдержать практически любую турбулентность»

Социологический опрос проводился в Рязанской области исследовательской группой Russian Field 14-19 августа. В нём приняли участие 2084 респондента со всей области, выборка репрезентативная по полу, возрасту и муниципальным образованиям. Метод сбора данных – личный опрос. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,1%.

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