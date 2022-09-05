Исследование: Главная интрига выборов: кто займёт второе место?

Исследовательская группа Russian Field провела социологический опрос, чтобы выяснить предпочтения рязанцев. Выборы главы Рязанской области состоятся менее чем через неделю.

Большинство жителей региона знают о том, что 11 сентября пройдут выборы губернатора Рязанской области. О своей готовности принять участие в выборах заявили 70% опрошенных. Из них 29% ответили, что точно придут на избирательный участок, а 41% – что скорее придут.

Результаты исследования показывают, что лидером по предпочтениям избирателей является врио губернатора Павел Малков. За него планируют проголосовать две трети – 66% – от числа активных избирателей, то есть тех, кто примет участие в выборах.

Russian Field: «Позиция Малкова достаточно прочная, чтобы выдержать любую турбулентность»

А вот с тем, кто займёт вторую строчку, есть большие вопросы. Результаты остальных кандидатов с учётом статистической погрешности находятся практически на одном уровне. Денис Сидоров – 8%, Григорий Парсентьев – 6%, Дмитрий Репников – 5%, Наталья Рубина – 5%. При этом только 10% избирателей, собирающихся прийти на выборы, не определились со своим выбором.

По антирейтингу – ответ на вопрос «за кого Вы не проголосовали бы ни при каких условиях» – лидируют Денис Сидоров и Наталья Рубина: по 16% у каждого. Следом по убывающей расположились Дмитрий Репников с 13% и Павел Малков с 12%. Замыкает список Григорий Парсентьев с 9%.

Как рассказал руководитель исследовательской группы Russian Field Артемий Введенский, ситуация в регионе отслеживалась в течение нескольких месяцев.

Артемий Введенский: «Павлу Малкову, несмотря на «горячую» обстановку в регионе, за 4 месяца удалось серьезно повысить узнаваемость и рейтинг доверия. По результатам исследований, к концу августа Малкову удалось найти общий язык как с молодежью, так и с жителями пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют оценка доверия и оценка его деятельности, достижений. На данный момент у Малкова нет конкурентов, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Только за последний месяц его рейтинг вырос на 10%. И в последние дни изменения по позициям маловероятны, на полную включён процесс мобилизации. Результаты второго и третьего места напрямую зависят от того, насколько слаженно сработает мобилизация штабов остальных кандидатов. С точки зрения социологии, позиция Малкова достаточно прочная, чтобы выдержать практически любую турбулентность»

Социологический опрос проводился в Рязанской области исследовательской группой Russian Field 14-19 августа. В нём приняли участие 2084 респондента со всей области, выборка репрезентативная по полу, возрасту и муниципальным образованиям. Метод сбора данных – личный опрос. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,1%.