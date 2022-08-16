Исчез журналист-расследователь «Московского комсомольца» Лев Сперанский

Пропал журналист-расследователь «Московского комсомольца» Лев Сперанский, сообщил 16 августа сайт издания.

Сотрудник СМИ не приехал на работу к назначенному времени, телефоны сначала не отвечали, теперь заблокированы.

По информации соседей Льва, в квартиру, где он проживает с семьей, утром нагрянули крепкие мужчины, представившиеся полицейскими.

По данным издания, также заблокированы средства связи супруги журналиста, женщина может нуждаться в медицинской помощи.

В ближайшее время «Московский комсомолец» собирается выступить с заявлением.

Ранее Льва подозревали в организации интервью скопинского маньяка Ксении Собчак — предполагалось, что он был посредником. На днях Виктора Мохова посадили под домашний арест за сокрытие убийства в своём доме, напоминает Mash.