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Как пережить ретроградную Венеру 2026 и кого из знаков зодиака ждут настоящие испытания

Анастасия Мериакри
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С 3 октября 2026 года стартовал один из самых обсуждаемых и неоднозначных периодов осени — ретроградная Венера. До 14 ноября эта планета, отвечающая за любовь, деньги и красоту, будет двигаться «назад», заставляя всех нас пересматривать отношения, финансы и собственные ценности. Издание Life.ru рассказало, почему в это время бывшие внезапно вспоминают о себе, какие покупки категорически не стоит совершать и каким знакам зодиака придется пройти через настоящие эмоциональные испытания.

Ретроградное движение Венеры — это оптическая иллюзия, при которой планета с Земли кажется движущейся в обратном направлении. В 2026 году этот цикл начался 3 октября, когда Венера развернулась примерно на 8-м градусе знака Скорпион.

Ключевые даты периода:

  • 3 октября 2026 года — начало ретроградного движения в знаке Скорпиона.
  • 25 октября 2026 года — Венера возвращается в знак Весов.
  • 14 ноября 2026 года — планета возобновляет прямое движение.
  • До 15 декабря 2026 года — длится так называемый постретроградный теневой период, когда влияние цикла еще ощущается.

Сам ретроградный цикл занимает около шести недель и повторяется примерно раз в полтора года. Это время, когда вселенная дает нам возможность пересмотреть то, что мы считали незыблемым.

Почему в период ретроградной Венеры возвращаются бывшие?

Один из самых известных эффектов ретроградной Венеры — внезапное возвращение в нашу жизнь людей из прошлого. Но важно понимать: речь не обязательно о том самом сообщении в два часа ночи с вопросом «Спишь?».

Ретроградное движение планеты связывают не с появлением чего-то нового, а с возвращением к незавершенным делам. Могут неожиданно напомнить о себе старые чувства, невысказанные претензии или вопросы, которые когда-то так и остались без ответа. Человек сам начинает чаще думать о предыдущих отношениях, сравнивать нынешнего партнера с бывшим или размышлять, правильно ли вообще закончилась старая история.

Особенности первой половины ретрограда (до 25 октября):
Венера движется по знаку Скорпион — знаку зодиака, который в астрологии связан с ревностью, привязанностью, интимностью, доверием и скрытыми эмоциями. Именно поэтому первые недели периода могут быть особенно напряженными и эмоционально насыщенными.

Вторая половина ретрограда (после 25 октября):
После возвращения Венеры в знак Весов акцент сместится на вопросы равноправия, баланса и справедливости в отношениях. Энергия станет более мягкой, но не менее требовательной к честности с самим собой.

Почему ретроградную Венеру связывают с деньгами?

Многие удивляются, узнав, что Венера отвечает не только за любовь, но и за финансы. В астрологии эта планета связана с ценностями, комфортом, роскошью и материальными желаниями. Поэтому во время ретроградного движения астрологи настоятельно рекомендуют внимательнее относиться к тратам.

Что не стоит делать в этот период:

  • Совершать крупные финансовые обязательства (кредиты, ипотеки, инвестиции).
  • Делать дорогие импульсивные покупки «для настроения».
  • Подписывать важные финансовые документы без тщательной проверки.

Что рекомендуется сделать:

  • Проверить подписки и отменить ненужные.
  • Проанализировать расходы и составить детальный бюджет.
  • Разобраться со старыми долгами и финансовыми обязательствами.
  • Вернуться к заброшенным творческим идеям и проектам.

Поскольку Венера отвечает и за внешнюю привлекательность, астрологи рекомендуют сверять даты стрижки, окрашивания или маникюра с лунным календарем на октябрь 2026 года, чтобы не ошибиться с выбором времени для бьюти-процедур.

Кому из знаков зодиака достанется сильнее всего?

Хотя пересматривать отношения и расходы рекомендуется всем, четыре знака зодиака почувствуют влияние ретроградной Венеры особенно остро. Все дело в том, что 3 октября планета развернулась на 8-м градусе Скорпиона, создавая наиболее напряженные аспекты именно с этими знаками.

Скорпион

Для представителей этого знака ретроград начинается буквально на их территории, поэтому на первый план выйдут личная жизнь, самооценка и собственные желания. То, что долго удавалось не замечать в отношениях, способно потребовать немедленного ответа. Могут напомнить о себе старые чувства, бывшие партнеры или нерешенные конфликты.

Астрологический совет: Не пытаться любой ценой вернуть прошлое только потому, что оно снова оказалось рядом. Дайте себе время разобраться в истинных мотивах.

Телец

Тельцами, как и Весами, управляет Венера, поэтому игнорировать происходящее будет особенно сложно. Ретроградная планета оказывается напротив их знака, что может вызвать сомнения в партнере, возвращение старых претензий и разговоры, которые прежде откладывались. Одновременно стоит внимательнее следить за расходами: желание купить себе что-нибудь дорогое «для настроения» может оказаться особенно сильным.

Астрологический совет: Не принимайте поспешных решений в отношениях и не совершайте импульсивных покупок. Дайте себе время на анализ.

Лев

У Львов под ревизию могут попасть личные границы, домашняя жизнь и привычное чувство стабильности. Старые семейные конфликты или истории из прошлого способны неожиданно вернуться в повестку дня.

Астрологический совет: Желание немедленно все поменять еще не означает, что через пару недель оно останется таким же сильным. Не торопитесь с радикальными решениями.

Водолей

Представителям этого знака Венера может устроить проверку сразу по нескольким направлениям: отношения, репутация, работа и понимание того, куда вообще двигаться дальше. Возможно возвращение старых профессиональных предложений, людей из прошлого или сомнений в выбранном пути.

Астрологический совет: Не хвататься за первое знакомое решение только потому, что оно уже когда-то казалось правильным. Ищите новые пути, а не возвращайтесь к старым.

После 25 октября: смещение акцентов

Важно понимать, что знаки Скорпион, Телец, Лев и Водолей — не единственные, кого затронет этот период. После 25 октября Венера вернется в Весы, и акцент постепенно сместится с эмоциональных крайностей Скорпиона на вопросы баланса, партнерства и справедливости в отношениях.

Особенно заметно это могут почувствовать зодиакальные Весы и другие знаки зодиака, в чьей натальной карте есть важные точки в конце Весов и начале Скорпиона. Для них период станет временем переосмысления партнерских отношений и поиска гармонии.

Ретроградная Венера закончится, главное — не закончиться раньше нее

Ретроградное движение Венеры завершится 14 ноября 2026 года, хотя постретроградная тень продлится до середины декабря. После этого Венера окончательно пройдет участок зодиака, по которому двигалась назад, и влияние цикла начнет ослабевать.

Что стоит сделать до завершения периода:

  • Пересмотреть расходы и отказаться от ненужных покупок.
  • Разобраться со старыми финансовыми обязательствами.
  • Вернуться к заброшенным творческим идеям.
  • Поговорить о накопившихся проблемах в отношениях.
  • Подумать, какие люди, вещи и занятия действительно имеют для вас ценность.
  • Наконец решить судьбу тех самых отношений, которые уже третий год существуют где-то между «все кончено» и «иногда почему-то переписываемся».

Ретроградная Венера — это не наказание, а возможность. Время остановиться, выдохнуть и честно ответить себе на вопросы, которые мы так долго откладывали. И возможно, именно сейчас вы поймете, что действительно важно для вашей жизни.

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