Институт прикладной геофизики зафиксировал сильную магнитную бурю на Земле

Магнитную бурю уровня G4 на Земле зафиксировали сотрудники Института прикладной геофизики в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает сайт ИПГ.

— В конце суток 23 апреля зарегистрировано вторжение низкоэнергичных протонов в околоземное космическое пространство, — говорится в предупреждении учёных, выпущенном в 23 часа.

Степень возмущённости магнитного поля Земли оценивается по шкале от G1 (слабое) до G5 (экстремальное). При экстремальном уровне возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем.

При G4 полярные сияния могут наблюдаться до тропиков. Неслучайно полярное сияние сфотографировали вчера в Рязанской области.