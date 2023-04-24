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Понедельник, 24 апреля, 2023

Институт прикладной геофизики зафиксировал сильную магнитную бурю на Земле

Изображение от rawpixel.com на Freepik
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Магнитную бурю уровня G4 на Земле зафиксировали сотрудники Института прикладной геофизики в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает сайт ИПГ.

— В конце суток 23 апреля зарегистрировано вторжение низкоэнергичных протонов в околоземное космическое пространство, — говорится в предупреждении учёных, выпущенном в 23 часа.

Степень возмущённости магнитного поля Земли оценивается по шкале от G1 (слабое) до G5 (экстремальное). При экстремальном уровне возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем.

При G4 полярные сияния могут наблюдаться до тропиков. Неслучайно полярное сияние сфотографировали вчера в Рязанской области.

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