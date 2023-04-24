Институт прикладной геофизики зафиксировал сильную магнитную бурю на Земле

Магнитную бурю уровня G4 на Земле зафиксировали сотрудники Института прикладной геофизики в воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает сайт ИПГ.
Степень возмущённости магнитного поля Земли оценивается по шкале от G1 (слабое) до G5 (экстремальное). При экстремальном уровне возможны повреждения трансформаторов и разрушение энергетических систем.
При G4 полярные сияния могут наблюдаться до тропиков. Неслучайно полярное сияние сфотографировали вчера в Рязанской области.
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