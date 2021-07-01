Иностранца задержали за изнасилование девочки в Москве

- Advertisement -

В Москве задержали 28-летнего гражданина Белоруссии, подозреваемого в изнасиловании девочки, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину искали с 30 июня, сообщает СМИ. В подъезде дома на улице Печёрской он поймал девочку, стал душить, раздел и изнасиловал.

Затем злоумышленник потребовал с пострадавшей деньги — ушёл после того, как она перевала 30 тысяч.

О случившемся девочка рассказала маме, сейчас она в больнице. Медики диагностировали у пациентки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, многочисленные ушибы.