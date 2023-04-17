Иномарка насмерть сбила 73-летнего жителя Спас-Клепиков

Легковушка сбила насмерть пожилого жителя Спас-Клепиков. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Смертельное ДТП случилось 14 апреля около 20:19 возле дома 1б по улице Комсомольской в городе Спас-Клепики. За рулём Daewoo Nexia находился 47-летний житель Клепиковского района. По предварительным данным, его автомобиль наехал на 73-летнего местного жителя.

От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ведётся проверка.