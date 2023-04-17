spot_img
Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Иномарка насмерть сбила 73-летнего жителя Спас-Клепиков

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Легковушка сбила насмерть пожилого жителя Спас-Клепиков. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Смертельное ДТП случилось 14 апреля около 20:19 возле дома 1б по улице Комсомольской в городе Спас-Клепики. За рулём Daewoo Nexia находился 47-летний житель Клепиковского района. По предварительным данным, его автомобиль наехал на 73-летнего местного жителя.

От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ведётся проверка.

Иномарка насмерть сбила 73-летнего жителя Спас-Клепиков

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации