Игумен Лука объяснил, в чём разница между душевностью и духовностью

Чем отличаются друг от друга душевность и духовность? В своём telegram-канале дал ответ на этот вопрос игумен Лука (Степанов).

Человек трехсоставен: тело, душа и дух. Ни душа, ни дух глазу недоступны, но она проявляется в нас умом, чувством и волей, а он — страхом Господним, совестью и жаждой Бога.

Священник объясняет: к душевности удобно примешиваются духи тьмы, все силы её возмущающие, но воля, обращённая к Богу привлекает Его помощь, а вот дух человека в глубины Духа Божья проникает, от чего и происходит обожение — цель жизни нашей!