И. о. министра здравоохранения Рязанской области назначен Владимир Хоминец

Пресс-служба Минздрава Рязанской области подтвердила информацию о назначении и. о. министра.

Распоряжением губернатора Рязанской области от 12.07.2022 № 257-р заместитель министра Владимир Хоминец назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Рязанской области.

Владимир Владимирович родился в г. Ленинграде в 1986 году. Имеет высшее медицинское и высшее юридическое образование. В 2010 году закончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Лечебное дело», в 2013 году — Московский гуманитарно-экономический университет по специальности «Юриспруденция». Прошел профессиональную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения» в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова, обучение в РязГМУ им. академика И. П. Павлова Минздрава России на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ФДПО. В 2022 году готовится к защите диссертацие на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение».

Начал свою трудовую деятельность в 2011 году врачом в Петрозаводске, продолжил в Санкт-Петербурге. С 2014 года — заведующий отделом Рязанского областного центра медицинской профилактики, заведующий отделом Центра медицинской профилактики, медицинской аналитики и технологий, главный внештатный специалист минздрава Рязанской области по медицинской профилактике, далее — начальник отдела оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению министерства здравоохранения Рязанской области. С 2018 года — заместитель министра здравоохранения Рязанской области.

Женат, воспитывает двоих детей.