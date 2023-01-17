Вторник, 17 января, 2023
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Хубезов предложил вернуть в медицинские вузы военные кафедры

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Дмитрий Хубезов, фото: сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы от Рязанской области, председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил о необходимости ввести понятие «базовая первая помощь» и «расширенная первая помощь». 

— Необходимо ввести понятия «базовая первая помощь» и «расширенная первая помощь», определить, кто ее оказывает. Правильное оказание медицинской помощи — это залог жизни и здоровья наших людей, — цитирует Хубезова сайт Госдумы.

Кроме того, депутат, недавно приехавший с территории специальной военной операции, где руководил госпиталем, предложил вернуть в медицинские вузы военные кафедры. Это нужно, чтобы подготовить необходимый резерв докторов.

Ещё одно предложение председателя комитета Госдумы — замена понятия медуслуга на медпомощь в законе об охране здоровья.

По словам Хубезова, после СВО он понял, что в здравоохранении необходимо менять подход — думать по‑другому, быть умнее, быстрее, действовать эффективнее.

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