Хозяйку изнасилованного в Подмосковье пса захейтили в соцсетях

На хозяйку пса Джека, которого надругался зоофил в подмосковном Томилино, обрушилась волна хейта в соцсетях. Об этом «Газете.Ru» рассказала близкая подруга женщины — Екатерина.

«Хозяйку Джека атакуют со всех сторон, среди них и мошенники, и просто неадекватные люди. Пишут, что она плохая хозяйка и что пес сбежал из-за плохих условий. Это очень смешно… Дай бог каждой собаке или кошке жить так, как у Светланы. Потом добавляют, что ей так и надо, что таким людям заводчики вообще не должны продавать животных. Но в основном такие комментарии пишут зоошиза», — рассказала Екатерина.

Она также добавила, что состояние пса после изнасилования так и не улучшилось, расследование продолжается.

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«Сегодня мы были на приеме у начальника полиции — дело действительно идет полным ходом. Джеку сняли дренажи, но пока без изменений. Что касается камер, огромное спасибо администрации: их там, где все произошло, нет, и этот нелюдь знал об этом. Все жители опрошены, вся информация зафиксирована. Полиция продолжает отрабатывать и другие версии, но разглашать их я не имею права», — отметила она.

19 апреля в Московской области неизвестный похитил собаку породы джек-рассел-терьер и жестоко надругался над ней. Пес сбежал от хозяев, а вечером того же дня соседи нашли его в ужасном состоянии. Ветеринары диагностировали у животного разрывы тканей, повреждение прямой кишки и порезы на теле.

Как сообщала знакомая хозяйки, теперь Джек страдает «полнейшим недержанием» и останется инвалидом.