Хоккеисты «Рязани-ВДВ» проиграли в Туле по буллитам

В понедельник, 24 февраля, очередной матч в чемпионате ВХЛ провели хоккеисты «Рязани-ВДВ». В Туле рязанцы встречались с местным клубом «АКМ» и уступили в серии буллитов — 4:5.

Рязанцы вели по ходу встречи 4:3, но за 29 секунд до финальной сирены пропустили шайбу. В овертайме счёт не изменился, а в серии буллитов сильнее были хозяева льда.

Комментарий главного тренера «Рязани-ВДВ» Валерия Кулибабы:

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— Обидно, что упустили победу за 30 секунд до конца, тяжело результат доставался. По игре справлялись, ребята молодцы, полностью отдавались, но роковая ошибка подломила. В овертайме доигрывали, настраивались на буллиты, но тут не совсем повезло нам.

— Ожидали такой мощный третий период от соперника?

— Вся игра была в таком стиле. Мы это знали, пытались перестроиться под контратаки. Где-то это получалось, моменты создавали — у соперника их было побольше. Могли реализовывать, увеличивать разрыв, но, к сожалению, не получилось.