Хирон даст шанс на лучшую жизнь трём знакам зодиака в конце сентября

Небесное тело Хирон, которое символизирует нестабильность и разрушения, с конца августа находится в ретроградном движении. А это значит, что на людей Хирон будет влиять в противоположную сторону. У представителей трёх знаков зодиака появится шанс изменить свою жизнь к лучшему.

В конце сентября для них это шанс вскочить в последний вагон уходящего поезда, символизирующего счастье, и закрепиться в своих успехах. Такой шанс будет представлен, например, Скорпионам. Они одними из первых почувствуют позитивные изменения. Появится желание и, главное, возможности начать свою жизнь с чистого листа. Кто-то из представителей этого знака и вовсе поймёт, что наконец-то начинает жить по-настоящему, откроет глаза на многие вещи, избавится от ненужного. Появится шанс сменить работу, переехать в другой город, найти настоящую любовь.

В жизни Водолеев всё кардинально изменится в период после 18 сентября. Если раньше они не могли назвать свою жизнь счастливой, переживали много неудач, теперь грядёт счастливая пора. Во-первых, на головы Водолеев свалится небывалый финансовый успех. Это может быть и прибавка к зарплате, и повышение по карьерной лестнице, и новые проекты, за помощью в реализации которых обратятся именно к представителям этого знака. Из позитивных моментов – к вам наконец-то изменит своё отношение окружение. Руководство перестанет грузить неприятными задачами, родственники больше не будут просить помощи и начнут помогать сами.

Тройку счастливчиков закроют Близнецы. Им Хирон сулит череду новых, очень полезных и приятных знакомств. Есть шанс встретить свою вторую половину, укрепить полезные рабочие связи, обрести настоящих друзей. Если вдруг вы кому-то задолжали деньги, скорее верните. Возврат запустит финансовый маховик, который привнесёт в вашу жизнь богатство. Главное – не упустить возможности и внимательно следить за ситуацией в мире.