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Понедельник, 24 апреля, 2023

HeadHunter выяснил средний размер предлагаемых зарплат в Рязанской области

Изображение от jcomp на Freepik
Изображение от jcomp на Freepik

Служба исследований hh.ru провела анализ вакансий марта и выяснила, где предлагают самые высокие зарплаты.

В Рязанской области средняя предлагаемая зарплата составила 48 821 рублей. Это примерно на 9 тысяч меньше, чем по России.

Лидирует в рейтинге ожидаемо столица — в Москве по итогам марта средняя предлагаемая зарплата составила 78 576 рублей, превысив общероссийский показатель (58 248) более чем на 20 тысяч рублей.

На второй строчке оказался Иркутск с показателем 68 218 рублей, на третьей — Уфа (66 790 рублей.

В сравнении с мартовским показателем прошлого года среднее зарплатное предложение в Рязанской области выросло на 2508 рублей.

Сейчас в Рязани открыто свыше 7 тысяч вакансий, из них 5% предлагают зарплату от 150 тысяч рублей.

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