H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию

Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству ритейлера.
В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, в самой компании эту информацию подтверждать не стали.
Он добавил, что для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже, добавил собеседник издания.
Магазины H&M после простоя начали открываться в Москве 2 августа для распродажи товарных остатков. Позднее в компании сообщили, что точки сети будут работать до 30 ноября. Но позже источник «Известий», близкий к руководству компании, сообщил, что после этой даты флагманские магазины бренда останутся открыты.