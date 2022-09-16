H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию

Компания H&M начала поставлять в РФ новую коллекцию, рассказал «Известиям» источник, близкий к руководству ритейлера.

В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети, в самой компании эту информацию подтверждать не стали.

– Как говорили ранее, в магазинах России реализовывается оставшийся сток», — сказали «Известиям» в пресс-службе H&M.По словам источника редакции, ритейлер заинтересован «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана.

Он добавил, что для этого на складах бренда увеличили количество сотрудников — штатный персонал не справлялся с объемами поставок. Новая коллекция пока не представлена в магазинах, ее только готовят к продаже, добавил собеседник издания.

Магазины H&M после простоя начали открываться в Москве 2 августа для распродажи товарных остатков. Позднее в компании сообщили, что точки сети будут работать до 30 ноября. Но позже источник «Известий», близкий к руководству компании, сообщил, что после этой даты флагманские магазины бренда останутся открыты.