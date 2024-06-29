Суббота, 29 июня, 2024

ГУП РО РГРЭС отчиталось о восстановлении подачи электроэнергии в Рязани

Автор: 7info

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ГУП РО РГРЭС опубликовало информацию по восстановлению подачи электроэнергии в центральной части Рязани. Приводим текст сообщения полностью:

«Электроснабжение потребителей, нарушенное по вине ошибочных действий персонала МУП УРТ, в центральной части города было восстановлено сегодня в 03:30 (29.06).

Напоминаем, что ранее в 9:45 28 июня сотрудники УРТ, осуществляя переключение в своих сетях, с целью вывода неисправного оборудования, влияющего на электроснабжение остальных потребителей в центре города, создали аварийную ситуацию. В результате чего были повреждены основные каналы питания как сетей УРТ так и сетей ГУП РО РГРЭС. Кабельные линии вышли из строя.

Специалисты ГУП РО РГРЭС на протяжении всего этого времени осуществляли перераспределение нагрузок и ремонтные работы на повреждённых кабельных линиях, для того чтобы создать схему электроснабжения необходимую для подачи электроэнергии потребителям без дальнейших негативных последствий для электросетевого оборудования города. После получения протоколов испытаний уцелевшего оборудования МУП УРТ и удостоверившись, что все повреждённое ранее оборудование транспортного предприятия было выведено из схемы электроснабжения, специалистами ГУП РО РГРЭС было подано напряжение на одну из тяговых подстанций. Это произошло в 16:30, для чего были задействованы резервные каналы городских электрических сетей.

Основной вышедший из строя источник питания, принадлежащий МУП УРТ, предназначенный для снабжения электроэнергией троллейбусных линий в центре города в настоящее время этим предприятием не восстановлен. Также не восстановлены другие вышедшие из строя кабельные линии, принадлежащие УРТ при помощи которых предприятие смогло бы самостоятельно обеспечить электроснабжение своих тяговых подстанций.

ГУП РО „РГРЭС“ продолжает работы по восстановлению надежной схемы электроснабжения центра города. Это также может позволить включить от городских сетей вторую тяговую подстанцию».

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