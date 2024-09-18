Среда, 18 сентября, 2024

Губернатор заявил о больших возможностях Рязанской области для развития культуры

Автор: Алексей Самохин

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Фото: правительство Рязанской области

Регион обладает большими возможностями для развития культуры благодаря реализации национального проекта «Культура». Об этом заявил губернатор Павел Малков в комментарии региональным СМИ после заседания правительства Рязанской области, которое он провел 18 сентября.

На заседании глава региона сообщил, что министром культуры Рязанской области назначена Елена Васильева, которая ранее исполняла обязанности руководителя этого ведомства. Павел Малков пожелал ей успехов и отметил, что региональное министерство культуры эффективно справляется с поставленными задачами. Теперь необходимо усиливать работу в этой сфере.

«Проделана большая работа, но впереди ещё многое предстоит. В этом году уже успешно прошло множество культурных мероприятий. Я вижу, что ситуация в этой области улучшается: культурная повестка в регионе становится более насыщенной, и необходимо продолжать развивать это направление, достигая новых высот», — отметил Павел Малков.

У Рязанской области, как и у других регионов, есть отличные возможности для развития культуры благодаря национальному проекту «Культура» и федеральной поддержке.

«Мы активно используем эти возможности, — отметил губернатор. — Особая благодарность Министерству культуры РФ за внимание к нашему региону. Жители видят, что дома культуры обновляются, строятся новые объекты, ремонтируются ключевые учреждения — библиотеки, театры, музеи. Инфраструктура значительно развивается, и содержание также меняется: появляется современное оборудование, реализуются новые проекты. Например, выставку „Шедевры Русского музея“ в РИАМЗ посетило рекордное количество людей — более 50 тысяч человек».

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