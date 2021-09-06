Губернатор Рязанской области проинспектировал ход работ на индустриальном парке «Рязанский»

6 сентября Губернатор Рязанской области Николай Любимов ознакомился с ходом подготовки самой крупной инвестиционной площадки региона – индустриального парка «Рязанский» – к заходу инвесторов и запуску строительства производственных площадей резидентов. О промежуточных итогах застройки территории парка главе региона рассказал генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин.

От качества и своевременности застройки напрямую зависят сроки ввода в эксплуатацию новых производственных площадок на территории индустриального парка. Резиденты готовы приступить к строительству своих объектов. Но без необходимых коммунальных ресурсов это сделать невозможно. Не будем забывать, что уже скоро начнутся сезонные дожди. К этому времени должны быть готовы проезды для строительной техники, чтобы подрядчики могли продолжить работу в плановом режиме. Это самый масштабный инвестиционный проект за всю историю нашего региона. В наших интересах скорейший запуск этой площадки на всю ее мощность, чтобы все ставки и ожидаемые от ее деятельности результаты как можно быстрее пополнили копилку преимуществ Рязанской области для инвесторов, – отметил Николай Любимов.

Губернатор посетил строительный городок, где пообщался с представителями подрядных организаций по вопросам организации и координации работ, электростанцию, от которой будет осуществляться электроснабжение резидентов парка, площадку подведения локальных очистных сооружений. Также Николай Любимов осмотрел зону строительства железной дороги необщего пользования Корпорации развития, которая в перспективе будет соединять территорию индустриального парка с железнодорожной станцией Дягилево Московской железной дороги. Ее протяженность составит почти 7,5 километров.

Как сообщил руководитель Корпорации развития Рязанской области Артем Никитин, план работ предусматривает их реализацию в шесть этапов. В настоящее время проводится устройство основания железнодорожных путей, временных дорог и проездов для спецтехники, прокладка сетей ливневой и бытовой канализации, водоснабжения и водоотведения, электроосвещения, электроснабжения, а также площадок для их обслуживания и функционирования.

























































До конца 3 квартала следующего года планируется проложить почти 28,5 км сетей электроснабжения, более 16 км водоснабжения, совмещенного с пожаротушением, 12 км сетей бытовой канализации, 48,5 км сетей дождевой канализации, более 11 км сетей газопровода среднего давления и почти 12 км сетей кабельной канализации. Помимо этого, на территории парка будет организована дорожно-транспортная сеть – восемь двухполосных автомобильных дорог общей протяженностью 11 км.

По данным Корпорации, в общей сложности проектом предусмотрено подведение инженерных коммуникаций с мощностью, полностью обеспечивающей потребности резидентов. Речь идет о газоснабжении до 10 тысяч м3/час, водоснабжении и водоотведении – до 2 тысяч м3/сутки и до 83 МВт электроснабжения. На территории парка смогут вести деятельность коммунально-складские, научные, проектные, конструкторские, промышленные, производственные предприятия и организации.

Этот проект – яркий пример, если хотите, – маркер, работы региона над повышением инвестиционной привлекательности. Я держу его на личном контроле и буду регулярно проводить подобные выезды. Управляющая компания вошла в стадию активных работ, когда можно посмотреть, как проект реализуется: не на картах и бумагах, а своими глазами. И не только мы увидим это, но и наши потенциальные инвесторы, которые пока еще не приняли окончательного решения о локализации своего производства на этой площадке, – подытожил свой выезд Губернатор Рязанской области.

На сегодня планируемый объем инвестиций составляет свыше 25 млрд рублей. На новых производственных площадках появится более 2,5 тысяч новых рабочих мест. В настоящее время свою готовность размещаться заявили 14 инвесторов. С ними заключены договоры субаренды и соглашения о взаимодействии при ведении деятельности на территории индустриального парка.