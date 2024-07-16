Губернатор Рязанской области провел заседание регионального правительства

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание регионального правительства, на котором обсудили ряд важных вопросов.

Рязанская область продолжает восстанавливать объекты социальной инфраструктуры в Новотроицком округе Херсонской области. Также регион оказывает адресную поддержку участникам СВО и их семьям. В Скопине идет реконструкция очистных сооружений, которая завершится в декабре. Это позволит обеспечить работу нового фармацевтического производства. В Кадоме вместо закрывающейся муниципальной аптеки откроется пункт «Рязань-Фармации». В селе Вакино Рыбновского района в ФАПе начнет работать фельдшер.

Утверждены изменения, которые упростят получение ряда социальных услуг, в том числе через Госуслуги. Также утвержден порядок предоставления грантов на реализацию молодежных проектов. Обсудили новые меры противодействия хищениям денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Павел Малков подчеркнул, что работа по всем направлениям продолжится.