Губернатор Рязанской области поздравил православных жителей региона с Крещением Господним

Павел Малков: «Крещенская вода очищает от негатива и дарит обновление. Для тех, кто традиционно окунается в проруби, по всей области организовано 40 мест для купания. Праздник наполняет благодатью, дарит светлые надежды, укрепляет веру в лучшее»