Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

Губернатор Рязанской области поздравил православных жителей региона с Крещением Господним

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Фото из Телеграм канала Павла Малкова

В праздник Крещения 19 января губернатор пожелал рязанцам здоровья.

Павел Малков: «Крещенская вода очищает от негатива и дарит обновление. Для тех, кто традиционно окунается в проруби, по всей области организовано 40 мест для купания. Праздник наполняет благодатью, дарит светлые надежды, укрепляет веру в лучшее»

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