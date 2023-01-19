Татьяна Проводина 19.01.2023 09:40 Губернатор Рязанской области поздравил православных жителей региона с Крещением Господним На главнуюНовости Рязани Фото из Телеграм канала Павла Малкова В праздник Крещения 19 января губернатор пожелал рязанцам здоровья. Павел Малков: «Крещенская вода очищает от негатива и дарит обновление. Для тех, кто традиционно окунается в проруби, по всей области организовано 40 мест для купания. Праздник наполняет благодатью, дарит светлые надежды, укрепляет веру в лучшее» Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Крещение Новости СМИ2 Новости СМИ2