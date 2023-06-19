Понедельник, 19 июня, 2023
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Губернатор Рязанской области поручил усилить защищённость объектов транспорта и промышленности

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

В понедельник, 19 июня, глава Рязанской области Павел Малков поручил усилить меры антитеррористической защищённости объектов промышленности и транспорта в регионе.

О необходимости укрепить защищённость ряда объектов речь шла на внеочередном заседании антитеррористической комиссии Рязанской области под председательством губернатора.

Павел Малков призвал все службы и ведомства сосредоточиться на своевременном выявлении угроз и очень оперативно реагировать на них.

Павел Малков: «Нужно принять дополнительные меры по предотвращению попыток диверсий, в первую очередь на критически важных и потенциально опасных объектах, проработать вопросы инженерно-технической и физической защиты. Необходимо подготовить персонал к правильным действиям. Подход нужен неформальный, исходя из текущей ситуации»

На заседании подробно обсудили межведомственное взаимодействие при выполнении антитеррористических мероприятий.

Губернатор Рязанской области поручил усилить защищённость объектов транспорта и промышленности

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