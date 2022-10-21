Губернатор рассказал о визите Путина на рязанский полигон

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о визите президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на полигон в Сельцах, где проходят подготовку граждане, призванные в рамках частичной мобилизации. Глава государства и руководитель Минобороны прибыли туда 20 октября.

– Оценили условия боевой подготовки мобилизованных и их готовность к выполнению задач в зоне СВО. Внимание к каждому направлению работы: от занятий по тактической и огневой подготовке до обеспечения экипировкой и оружием. Прозвучала высокая оценка. Владимир Владимирович лично пообщался с бойцами. В том числе обнял и пожелал удачи нашему земляку Руслану. Дома в Сасове его ждут жена и пятилетняя дочка. Личное напутствие от главы государства — важная поддержка, – пишет глава рязанского региона в своём telegram-канале.

Также Малков сообщил: после визита президента он встретился начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками РФ Анатолием Концевым и начальником рязанского училища ВДВ Русланом Евкодимовым. Обсудили дальнейшую организацию работы с мобилизованными.

– Необходимо сделать все возможное, чтобы подготовка мобилизованных прошла на самом высоком уровне, – заявил Малков.

Фоторепортаж визита главы государства в Сельцы смотрите по ссылке.

Также на 7info доступно видео, где Владимр Путин стреляет из винтовки СВД на полигоне в Рязанской области.

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