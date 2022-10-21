Губернатор рассказал о визите Путина на рязанский полигон

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о визите президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу на полигон в Сельцах, где проходят подготовку граждане, призванные в рамках частичной мобилизации. Глава государства и руководитель Минобороны прибыли туда 20 октября.
Также Малков сообщил: после визита президента он встретился начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками РФ Анатолием Концевым и начальником рязанского училища ВДВ Русланом Евкодимовым. Обсудили дальнейшую организацию работы с мобилизованными.
Фоторепортаж визита главы государства в Сельцы смотрите по ссылке.
Также на 7info доступно видео, где Владимр Путин стреляет из винтовки СВД на полигоне в Рязанской области.
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