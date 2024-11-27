Губернатор Павел Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн

— Наш Президент сказал, что основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Все это абсолютно правильно. Все в жизни идет из семьи, а семьи военнослужащих – это особые люди со своим внутренним стержнем и своим кодексом чести, – отметил Павел Малков. – Гордимся вашими близкими, всеми, кто защищает Отечество, кто погиб за него. Вечная им слава и вечная память, а тем, кто сейчас защищает Родину, – огромная честь и уважение. Наша задача сделать так, чтобы каждая воинская семья всегда чувствовала заботу и внимание. Можете рассчитывать на поддержку регионального Правительства и лично мою. Низкий поклон всем мамам, всем женам наших военнослужащих.