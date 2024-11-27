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Губернатор Павел Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн

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Фото: ryazan.gov.ru/

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественном приеме, организованном для матерей, жен и вдов участников локальных войн и специальной военной операции и приуроченном ко Дню матери.

Губернатор подчеркнул большую роль матери в воспитании патриотов и значение подвига их сыновей и супругов для Отечества.

— Наш Президент сказал, что основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Все это абсолютно правильно. Все в жизни идет из семьи, а семьи военнослужащих – это особые люди со своим внутренним стержнем и своим кодексом чести, – отметил Павел Малков. – Гордимся вашими близкими, всеми, кто защищает Отечество, кто погиб за него. Вечная им слава и вечная память, а тем, кто сейчас защищает Родину, – огромная честь и уважение. Наша задача сделать так, чтобы каждая воинская семья всегда чувствовала заботу и внимание. Можете рассчитывать на поддержку регионального Правительства и лично мою. Низкий поклон всем мамам, всем женам наших военнослужащих.

В ходе общения Павел Малков поблагодарил рязанок за активную общественную работу, участие в патриотическом воспитании молодежи, волонтерской деятельности, большой вклад в воспитание достойных граждан страны. В рамках мероприятия состоялся концерт творческих коллективов и сольных исполнителей. Прозвучали песни о матерях, семьях, патриотические композиции. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты, участник СВО гвардии подполковник Роман Иголкин, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, руководители Рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», регионального отделения АНО «Комитет семей воинов Отечества», региональных министерств и ведомств, представители Общественной палаты региона, ветеранских организаций.

Губернатор Павел Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн
Губернатор Павел Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн
Губернатор Павел Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн
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