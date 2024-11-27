Губернатор Павел Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественном приеме, организованном для матерей, жен и вдов участников локальных войн и специальной военной операции и приуроченном ко Дню матери.
Губернатор подчеркнул большую роль матери в воспитании патриотов и значение подвига их сыновей и супругов для Отечества.
В ходе общения Павел Малков поблагодарил рязанок за активную общественную работу, участие в патриотическом воспитании молодежи, волонтерской деятельности, большой вклад в воспитание достойных граждан страны. В рамках мероприятия состоялся концерт творческих коллективов и сольных исполнителей. Прозвучали песни о матерях, семьях, патриотические композиции. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, депутаты, участник СВО гвардии подполковник Роман Иголкин, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, руководители Рязанского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», регионального отделения АНО «Комитет семей воинов Отечества», региональных министерств и ведомств, представители Общественной палаты региона, ветеранских организаций.