Губернатор Павел Малков провел 7 августа заседание правительства Рязанской области

7 августа Губернатор Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, в ходе которого поставил ряд задач, заслушал отчеты руководителей муниципалитетов и министерств об исполнении поручений и работе по обращениям граждан в соцсетях.

Губернатор поручил заместителю Председателя Правительства области Юлии Шваковой взять на контроль исполнение поручений, данных по итогам поездки в регион Первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова. Они касаются как взаимодействия с предприятиями, так и работы с инвесторами. Также Павел Малков обратил внимание на встречу с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным в Москве. Речь шла о действующем нацпроекте «Жилье и городская среда», подготовке к реализации нового — «Инфраструктура для жизни». Обсуждалось строительство жилья, соцобъектов, нового моста через Оку, благоустройство. Павел Малков подчеркнул, что заниматься всеми вопросами нужно самым серьезным образом. Соответствующие задачи поставлены перед блоком, курируемым Вице-губернатором региона Артемом Брановым.

Губернатор заслушал доклады об исполнении данных ранее поручений, и работе по просьбам из соцсетей. Так, в городе Рыбное проводится капитальный ремонт автодороги, примыкающей к улице Тепловозной. Она ведет к железнодорожному переезду, вагонному депо, обеспечивает доступ в частный сектор. Работы ведутся в соответствии с графиком и завершатся 31 августа. В селе Азеево Ермишинского района в этом году сделают искусственное освещение. Проектная документация подготовлена, идут конкурсные процедуры. Работы закончат до конца октября.

Ведется подготовка к комплексному ремонту подземного перехода у ТЦ «Барс». Проект готов и передан на госэкспертизу. Аукцион на ремонт объявят в этом году. В ходе работ будут сохранены 12 панно с видами Рязани. Полностью заменят электроснабжение, отремонтируют гидроизоляцию, установят видеонаблюдение и создадут условия для маломобильных граждан. Ремонт запланирован в рамках двухлетнего контракта, он завершится к маю следующего года. Павел Малков поручил главе администрации Рязани Виталию Артемову подключить видеокамеры к единой системе «Безопасный город». Минцифры области поставлена задача — взять вопрос на контроль.

Разработана концепция реконструкции ЦПКиО, который станет одним из ключевых объектов Большого пешеходного маршрута. Предусмотрены детская, пешеходная и тихая зоны, велодорожки. Восстановят фонтан у входа со стороны ул. Спортивной. «Парку нужно давать вторую жизнь. Важно, чтобы до него дошел Пешеходный маршрут: у людей должна быть возможность напрямую пройти от Кремля до Центрального парка культуры и отдыха. Вся дорога должна быть красивая, благоустроенная, чтобы там было приятно прогуливаться. По проекту будем двигаться очень серьезно и быстро», — сказал Губернатор. Работы в ЦПКиО планируется проводить за счет внебюджетных источников.

Глава региона поднял тему обеспечения кадрами учреждений образования, зачитав жалобу на недостаток персонала в новом детском саду за гипермаркетом Глобус. Павел Малков поручил главе администрации Рязанского района лично выехать на место: встретиться с руководством, коллективом и родителями детей. По словам Бориса Ясинского, временный дефицит персонала, прежде всего, связан с отпусками. На сегодняшний день штат почти полностью укомплектован, с начала сентября возобновится образовательная деятельность, будут проводиться дополнительные занятия с детьми. Сейчас учреждение работает по программе летне-оздоровительного периода.